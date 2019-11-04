  • 4 ноября 20194.11.2019понедельник
  • USD64,0316
    EUR71,4785
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер южный

"Тюменский бройлер" увеличил выпуск продукции

Экономика, 13:18 04 ноября 2019

Фото: atmr.ru

"Тюменский бройлер" увеличил выпуск продукции на три тысячи тонн. Итоги работы за 10 месяцев подвели на предприятии. Как рассказала директор птицефабрики Оксана Величко, большая часть поставок пришлась на Тюменскую область.

"Так исторически сложилось, что более 40 лет назад предприятие строилось именно с целью снабжения мясом птицы большой Тюменской области. Хотя мы не отказываемся и от поставок соседям. В частности, увеличили свою долю на рынке Челябинской области. Среди лидеров по поставкам также Свердловская, Курганская, Омская области и Башкирия. Увеличение производства произошло за счет строительства шести новых птичников", - пояснила она.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:18 04.11.2019"Тюменский бройлер" увеличил выпуск продукции
17:47 03.11.2019Продолжается заявочная кампания конкурса "Лучший экспортер года" 
16:43 03.11.2019Тюменскую "умную" каску презентовали на 100+ Forum Russia
13:04 03.11.2019Пробная партия тюменской продукции отправится в Кыргызстан