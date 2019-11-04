"Тюменский бройлер" увеличил выпуск продукции

Фото: atmr.ru Фото: atmr.ru

"Тюменский бройлер" увеличил выпуск продукции на три тысячи тонн. Итоги работы за 10 месяцев подвели на предприятии. Как рассказала директор птицефабрики Оксана Величко, большая часть поставок пришлась на Тюменскую область.

"Так исторически сложилось, что более 40 лет назад предприятие строилось именно с целью снабжения мясом птицы большой Тюменской области. Хотя мы не отказываемся и от поставок соседям. В частности, увеличили свою долю на рынке Челябинской области. Среди лидеров по поставкам также Свердловская, Курганская, Омская области и Башкирия. Увеличение производства произошло за счет строительства шести новых птичников", - пояснила она.