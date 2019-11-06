Курение способствует развитию шизофрении и депрессии

| Фото: Минздрав России во ВКонтакте | Фото: Минздрав России во ВКонтакте

Курение почти вдвое увеличивает риск развития шизофрении и депрессии. К такому выводу пришли британские генетики. Их исследование опубликовано в журнале Psychological Medicine, сообщает РИА Новости.

Ученые проанализировали ДНК более полумиллиона жителей Великобритании. Выяснилось, что люди, страдающие шизофренией и депрессией, курили заметно чаще, чем другие участники научного эксперимента.

Кроме того, британцы, страдающие никотиновой зависимостью, более чем в два раза чаще становились шизофрениками и почти в два раза чаще приобретали хроническую депрессию, нежели некурящие исследуемые.

Генетики выдвинули теорию, согласно которой никотин нарушает работу серотонина и дофамина – двух важнейших сигнальных молекул мозга. Именно они участвуют в развитии шизофрении и депрессии.