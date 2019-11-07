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Надым и Тарко-Сале признаны самыми комфортными северными городами страны

Общество, 16:14 07 ноября 2019

правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Надым и Тарко-Сале признаны самыми комфортными городами для проживания в России, сообщает правительство ЯНАО.

Индекс качества городской среды впервые обнародовал Минстрой. Для полноты оценки сравнивались города, схожие по климату и величине. Сразу два ямальских города – Надым и Тарко-Сале - возглавили рейтинги в своих группах. Надым с показателем 208 баллов стал лучшим среди 34 средних и малых городов (численность 25-100 тысяч человек). Тарко-Сале с показателем 203 балла оказался лучшим малым городом (до 25 тыс. человек).

Индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире. Эксперты работали с показателями 1 тыс. 114 российских городов. Среднее значение индекса качества по стране на основании данных за 2018 год составило 163 балла. На Ямале этот показатель выше – 175 баллов.

Методика определения качества городской среды включила оценку по 36 пунктам, среди которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и общественных пространств, состояние объектов социальной сферы, снижение объемов аварийного жилищного фонда.

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# Надым , Тарко-Сале , Ямал

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