Сто мест накопления мусора обустраивают в Уватском районе

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100 мест накопления мусора обустроят в Уватском районе до конца 2019 года. Рабочие заняты основаниями, а в декабре приступят к установке каркасов, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

"Запланировано построить 100 площадок. На каждой из них, в зависимости от размера, укладываем основание – от одной до пяти плит. Где необходимо, прокладываем водопропускные трубы. Работы по установке этих оснований завершены в Мугене, Демьянке и Демьянском, в Тугалово, Алымке, Сергеевке, Красном Яре и левобережном Увате", – сообщил подрядчик Иван Гречин.

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Продолжается работа на площадках в правобережном Увате. Затем бригада перейдет в Ивановку, Нагорный, а к середине ноября – Солянку, Першино и Осинники. До конца месяца плиты будут уложены в Туртасе, Горнослинкино и Уках.

Как сообщил подрядчик, закуплен материал и одновременно идет подготовка каркасов. Каждая площадка будет ограждена с трех сторон, и иметь крышу. Все работы планируется завершить до конца года.

"Контейнерные площадки – элементы городской среды, с которыми сталкивается большинство жителей. Наша задача – приучить и возчиков, и пользователей контейнеров к определенному стандарту – своевременной вывозке, поддержанию чистоты, бережному отношению к имуществу. Это часть бытовой культуры и сегодня в этом направлении делается первый шаг. Схема размещения площадок уже прошла некоторую проверку временем с января, а конструкция позволит уберечь контейнеры от дождя, снега и ветра", – отметил глава Уватского района Сергей Путмин.