Участники проекта "Спорт для всех" выйдут на ринг фестиваля единоборств

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Фестиваль единоборств пройдет в Тюмени в физкультурно-оздоровительном комплексе "Домостроитель" (ул. Республики, 253, стр.4) 10 ноября, начало - в 10 часов. Поборются 150 спортсменов из Тюмени и Тюменской области, в числе которых 40 участников социального проекта "Спорт для всех", сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

Проект "Спорт для всех" реализуется с 2018 года и направлен на проведение профилактической работы с подростками, нуждающимися в помощи и поддержке. Основная цель проекта — мотивация ребят к здоровому и социально-приемлемому образу жизни. В этом году 100 подростков приняли участие и тренируются на бесплатной основе.

"Из опыта работы с подростками я выяснил, что самый эффективный способ профилактики асоциального поведения - систематические занятия спортом. Для молодежи единоборства становятся способом выплеснуть негативные эмоции, а также помогают самореализоваться", — отметил руководитель проекта Владислав Сатыгин.

В 2019 году Владислав стал победителем конкурса проектов "Моя идея", где получил 88 тыс. на реализацию. На выигранные деньги он частично оплатил арендную плату, нанял фотографа и видеографа на соревнования.

"Проект "Спорт для всех" действительно важен для региона. Тренеры напрямую работают с подростками, являются их наставниками, показывают, как спорт может тренировать не только тело, но и характер. Подростки всю свою агрессию выплескивают на ринге, что уменьшает риск асоциального поведения", — прокомментировал руководитель конкурса проектов "Моя идея" Алексей Суворов.

Фестиваль единоборств станет заключающим этапом социального проекта "Спорт для всех". Не все смогут побороться на ринге, по рекомендации тренера. Но организаторы продолжат на бесплатной основе тренировать тех, кто в течение пяти месяцев ответственно подходил к занятиям. Так, 100 подростков будут продолжать обучение в клубе.

Вход на фестиваль свободный.