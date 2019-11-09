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Первокурсников вузов и ссузов тюменского региона посвятят в студенты

Общество, 12:31 09 ноября 2019

Студсовет72 | Студцентр Тюменской области | Фото: Студсовет72 | Студцентр Тюменской области

Посвящение в первокурсники пройдет в "Золотых воротах Сибири" 22 ноября. Студентов вузов и ссузов ждут образовательные площадки, квест, розыгрыш призов и обряд посвящения.

Первокурсники познакомятся с деятельностью студенческих сообществ, объединений и молодежных пространств области. В первой половине студентов ждут образовательные лекции, которые помогут развить молодым людям надпрофессиональные навыки, а после — квест-игра на логику, креативное мышление и умение работать в команде. Мероприятие завершится концертом, хедлайнером которого станет Клава Кока, российская певица, выступающая под лейблом Black Star.

Заявки на участие уже подали 500 человек из Тюмени, Тобольска и Ишима. Для 30 участников проекта из других населенных пунктов организаторы предусмотрели возможность бесплатного проезда до Тюмени и обратно в день мероприятия.

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 20 ноября.

Напомним, проект "Областное посвящение в первокурсники" получил поддержку губернатора Тюменской области Александра Моора в декабре 2018 года и реализуется Студенческим советом Тюменской области, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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