В тобольской поликлинике работает кабинет реабилитации пациентов после инсульта

Архивное фото Областной больницы №3 Архивное фото Областной больницы №3

В поликлинике областной больницы №3 в Тобольске работает кабинет реабилитации для пациентов, перенесших инсульт. Специалисты поликлиники проводят завершающий этап реабилитации и возвращают людей к нормальной жизни, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Врачи - ангионевролог, медицинский психолог, эрготерапевт и логопед - проводят необходимый курс восстановительной терапии на дому для нетранспортабельных пациентов. Специалисты консультируют родственников и учат их правильно проводить занятия по реабилитации.

Помимо восстановления речи и памяти, важно восстановить и функции организма, которые были утрачены из-за инсульта, в этом пациентам помогает эрготерапия.

Напомним, что реабилитация – один из элементов регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта "Здравоохранение", одна из его основных задач - снижение в регионе смертности от болезней системы кровообращения до 419 случаев на 100 тысяч жителей к 2024 году.

На сегодняшний день реабилитацию в кабинете поликлиники прошли более 60 пациентов от 30 до 80 лет. Главная задача кабинета сделать так, что человек, перенесший инсульт в полной мере вернулся к своим привычным делам и работе.