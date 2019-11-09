Тюменские школьники представят свои исследования в Челябинске

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Приглашения на "Шаг в будущее" УФО получили 10 школьников из Тюмени, Ишима, Тюменского, Сладковского и Юргинского районов. Федерально-окружное соревнование молодых исследователей пройдут 19-22 ноября в Челябинске.

Школьники Тюменской области выступят со своими разработками на симпозиумах "Техника и инженерные области знаний", "Естественные науки", "Математика и информационные технологии", "Социально-гуманитарные и экономические науки", пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Так, например, семиклассник Александр Квинт из Боровской школы расскажет о факторах, влияющих на формирование человеческих ценностей. Собственную систему телеприсутствия для людей с ограниченными возможностями здоровья представит одиннадцатиклассник Виталий Карх из ишимской школы №8. С итогами изучения влияния химического состава металла на качество горячего цинкования познакомит ученик Мальковскойшколы Владислав Гурский.

"Важно, что этом году форум был включен во всероссийский перечень статусных интеллектуальных соревнований. И что приятно - первыми его значимость оценили именно тюменские вузы. Они премировали победителей и призёров дополнительными баллами при поступлении, понимая, что такие школьные проекты формируют научное будущее страны", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.