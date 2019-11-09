Ялуторовск ждет гостей на фестивале "Декабристские вечера"

Архивное фото организаторов фестиваля «Декабристские вечера» Архивное фото организаторов фестиваля «Декабристские вечера»

Фестиваль "Декабристские вечера" начнется в Ялуторовске 7 декабря. В программе - интерактивные экскурсии, исторические балы для детей и взрослых, а также салонные вечера.

Жителей и гостей города пригласят в дом Матвея Ивановича Муравьева-Апостола. 12 декабря в доме декабриста впервые будет представлена широкой публике точная копия Евангелия, которое принадлежало Федору Достоевскому. Оригинал книги подарили писателю жены декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова и Н. Д Фонвизина в январе 1850 года во время его остановки в Тобольске перед отправлением на каторгу в Омский острог. Примечательно, что из всех петрашевцев, которым жены декабристов подарили Евангелие, только Достоевскому удалось сберечь эту книгу, пронеся ее через всю жизнь. Гостей презентации ждет театрализованное представление момента передачи Евангелия Федору Михайловичу.

"В наш город попала факсимильная копия Евангелия – это означает, что она хранит все пометки, все особенности оригинала. Книгу подарил Ялуторовску Тюменский региональный фонд "Возрождение Тобольска". Евангелие Достоевского в дальнейшем поступит в фонд редкой книги нашего музейного комплекса. Эта копия вышла ограниченным тиражом - всего 100 экземпляров, которые, помимо Ялуторовска, теперь есть в Тюмени и Тобольске", - сообщили организаторы фестиваля.

Завершатся "Декабристские вечера" 14 декабря - в здании детской школы искусств состоится концерт, в котором примут участие воспитанники школы. В тот же день на мемориально-духовном комплексе возложат цветы к могилам декабристов В. Враницкого и А. Ентальцева, сообщает "Тюменская область сегодня".