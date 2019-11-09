В центре "Родник" используют инновационные методики реабилитации детей

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Областной реабилитационный центр "Родник" проводит реабилитацию и санаторно-курортное лечение детей с инвалидностью и с ослабленным здоровьем. Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, здесь внедрили инновационные методы.

Одним из эффективных методов лечения неврологических и психических расстройств у детей является микрополяризация. В основе метода лежат физиологические механизмы, изменение деятельности различных участков мозга под воздействием постоянного тока малой интенсивности. Результатом воздействия становится развитие незрелых элементов коры головного мозга.

Такая методика лечения позволяет добиться улучшения в работе речевого аппарата, справиться с бессонницей и другими психо-неврологическими нарушениями. Для результативной работы недостаточно современной аппаратуры, необходима и высокая квалификация специалиста. Так врач-физиотерапевт "ОРЦ "Родник" Ольга Решетова внедрила в практику сочетание транскраниальной и паравертебральной методик микрополяризации, что позволило увеличить эффективность реабилитации и сократить ее сроки.

В "Роднике" также применяют и биорезонансную терапию с помощью аппарата "Hi-top". За время его использования специалисты центра внедрили разнообразные методики применения аппарата. Так в текущем году с успехом начато применение биорезонансной терапии в реабилитации детей с гиперкинетической и атонически-атактической формами детского церебрального паралича.

Сейчас в "Роднике" проходят лечение 140 детей, которые находятся там вместе с родителями.