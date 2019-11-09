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Художник Александр Павлов откроет персональную выставку в Тюмени

Общество, 17:34 09 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Художник Александр Павлов откроет персональную выставку в в музейном комплексе имени Словцова 29 ноября. Почти 200 полотен составят экспозицию "Времена года. Музыка русской живописи".

Персональный показ творчества Павлова в Тюмени был 10 лет назад. Его называют одним из последних русских живописцев прежней школы, славящейся крепкими традициями.

Картины Павлова хранятся в Государственном Русском музее, в музейном комплексе имени Словцова, в частных коллекциях России, Франции, Германии, Польши, Венгрии, США.

Новая выставка будет работать до 2 февраля, сообщает "Тюменская область сегодня".

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