Тюменьстат: Тюменская область лидирует по темпам роста зарплаты в УФО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменьстат составил рейтинг регионов УФО по данным социально-экономического положения за январь-сентябрь 2019 года. Тюменская область (без учета автономных округов) заняла четыре лидирующих позиции.

В первую очередь, это строительство. За девять месяцев на 1 тыс. человек введено в эксплуатацию 519,8 кв. метров общей площади, в том числе 235,8 кв. - индивидуальными застройщиками.

Юг Тюменской области лидирует по производству молока и яиц - на душу населения проходилось 284,9 кг и 782 штуки соответственно.

Кроме того, регион впереди по темпу роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе-августе 2019 года. При этом самый высокий размер номинальной начисленной заработной платы - 102,3 тыс. рублей - отмечался на Ямале.

ЯНАО занимает первое место в УФО по индексу промышленного производства (119,3%), оборотам общественного питания и платных услуг на человека. Наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в сентябре 2019 года к декабрю 2018 года зафиксировано также на Ямале (100,9%).

Свердловская область лидирует по розничной торговле. За девять месяцев каждый житель потратил в магазинах 200,8 тыс. рублей.

Наибольший объем производства мяса на душу населения наблюдался в Челябинской области (109,1 кг).