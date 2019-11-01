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Тюменских школьников приглашают на фестиваль "ПрофиБудуЯ!"

Общество, 11:56 10 ноября 2019

Архивное фото Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района

Профориентационный фестиваль "ПрофиБудуЯ!" состоится в Тюмени 21-22 ноября. К участию приглашают школьников и их родителей.

На мероприятии будут представлены площадки организаций профобразования региона, презентовать которые будут студенты.

Также пройдут круглые столы и увлекательные мастер-классы, на которых можно будет попробовать свои силы в дизайне, кулинарии, криминалистике, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Вход на мероприятие свободный. Всех желающих ждут с 9 до 17 часов в Тюменском технопарке . Более подробную информацию можно получить по телефону "горячей линии" 8 (3452) 27-36-05.

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