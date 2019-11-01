Ялуторовский пятиклассник - в сотне авторов лучших сочинений

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Победителей Всероссийского конкурса сочинений чествовали в Общественной палате. Приглашения на церемонию получили авторы 100 лучших творческих работ, в том числе из Тюменской области.

Ялуторовский пятиклассник Константин Михейцев написал сочинение в жанре дневника "Я отличник?". На региональном этапе в своей возрастной категории юный литератор стал абсолютным победителем. Жюри федерального тура оценили работы победителей областных соревнований и определили сотню лучших. Их работы опубликуют в официальном сборнике.

Конкурсантов и их наставников приветствовала заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина. Она отметила, что творческий проект развивается, в нем появляются новые номинации, но главное — он объединяет талантливых и неравнодушных ребят

"В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы, и этому посвящена одна из тем конкурса. Уверена, что мы вновь прочитаем прекрасные работы ребят, рядом с которыми будут их учителя, родители и наша общая история — история страны, в которой мы живем", — подчеркнула Татьяна Синюгина.

За пять лет существования конкурса в нем приняли участие уже 2 миллиона школьников, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.