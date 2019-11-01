  • 10 ноября 201910.11.2019воскресенье
  • USD63,7295
    EUR70,4211
  • В Тюмени -4..-6 С 1 м/с ветер северный

Более восьми тысяч многодетных семей региона получили бесплатные земельные участки

Общество, 13:04 10 ноября 2019

Фото: ИА "Тюменская линия"

Более восьми тысяч семей получили земельные участки с начала действия закона Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей".

В настоящее время в очереди на получение земельных участков, как сообщает пресс-служба Тюменской областной Думы, стоят 4 тыс. 804 семьи.

"В 2018 году многодетным семьям предоставлено 1 тыс. 317 земельных участков на общей площади 118 га, - отмечено в сообщении. – За 8 месяцев 2019 года предоставлено 754 участка семьям из Тюмени и Тюменского района".

В 2018 году свои первые земельные участки на площадке в городе Заводоуковске получили семьи, поставленные на учет в Ямало-Ненецком автономном округе.

Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 865 га. В первоочередном порядке семьям, в которых есть ребенок-инвалид или родитель-инвалид, предоставлен 481 земельный участок.

Закон Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" был 5 октября 2011 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:44 10.11.2019Тюменский отряд "Белая сова" рассказал, как правильно искать людей
17:02 10.11.2019Россияне стали больше тратить на товары для спорта
16:48 10.11.2019Тюменцев научат отличать молодежные тренды от реальных киберугроз
15:54 10.11.2019Псковские археологи обнаружили подпольное казино 17 века