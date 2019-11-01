Более восьми тысяч многодетных семей региона получили бесплатные земельные участки

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Более восьми тысяч семей получили земельные участки с начала действия закона Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей".

В настоящее время в очереди на получение земельных участков, как сообщает пресс-служба Тюменской областной Думы, стоят 4 тыс. 804 семьи.

"В 2018 году многодетным семьям предоставлено 1 тыс. 317 земельных участков на общей площади 118 га, - отмечено в сообщении. – За 8 месяцев 2019 года предоставлено 754 участка семьям из Тюмени и Тюменского района".

В 2018 году свои первые земельные участки на площадке в городе Заводоуковске получили семьи, поставленные на учет в Ямало-Ненецком автономном округе.

Общая площадь предоставленных земельных участков составляет 865 га. В первоочередном порядке семьям, в которых есть ребенок-инвалид или родитель-инвалид, предоставлен 481 земельный участок.

Закон Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" был 5 октября 2011 года.