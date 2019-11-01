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Тюменцев научат отличать молодежные тренды от реальных киберугроз

Общество, 16:48 10 ноября 2019

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Образовательный интенсив "Безопасный интернет" состоится в Центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" 23 ноября.

На интенсиве будет несколько приглашенных экспертов. В их числе специалисты из Роскомнадзора, а также представители IT-сферы в области киберезопасности, психологи и представители областного центра реабилитации, которые расскажут об основных проблемах подростков, связанных с использованием Интернета, пишет Moi-portal.ru.

"Мы приглашаем на мероприятие всех тех, кому небезразлична тема безопасности в Сети. Стань киберволонтером и защити себя и близких от угроз в интернете", ‒ отметили организаторы события

Эксперты раскроют понятие сетевой гигиены, расскажут о видах противоправного контента и способах борьбы с ними, как обезопасить себя и ребенка в интернете, а также о том, как отличить молодежные тренды от реальных угроз.

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