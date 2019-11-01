Определены лидеры чемпионата области по волейболу среди женских команд

| Фото: Федерация волейбола Тюменской области | Фото: Федерация волейбола Тюменской области

Поединки третьего тура чемпионата Тюменской области по волейболу среди женских команд первой лиги прошли в Тобольске, сообщает региональная федерация волейбола.

Очередной победы добился "Сибиряк". Дружина из Тюменского района одолела нижнетавдинских соперниц. В противостоянии двух тюменских коллективов "Газпромнефть-Ямал" одолел "Сбербанк" - 3:0.

Тоболячки нанесли поражение действующим чемпионкам из Тюменского индустриального университета в трех сетах. Представительницы Упоровского района были сильнее боровской "Олимпии" - 3:0.

Тройку лидеров чемпионата составляют "Сибиряк", девять очков, команда Тобольска, восемь баллов и и упоровский коллектив с семью очками.