Тюменский лыжник Алексей Червоткин завоевал бронзу на этапе Кубка России

Спорт, 19:38 11 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Лыжник из Тюменской области Алексей Червоткин завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на третьем этапе ФосАгро Кубок России. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Состязания по лыжным гонкам проходят в г. Чусовой Пермского края. Спортсмены соревновались в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем.

.

﻿
