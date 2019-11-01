Тюменские поисковики поедут на Всероссийское закрытие "Вахты Памяти - 2019"

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Альбом "Памяти Василия Моисеевича Белицкого" передадут на родину летчика в Красноярский край тюменские поисковики на Всероссийском закрытии "Вахты памяти 2019", которое пройдет в Архангельске 14-17 ноября, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

Российские поисковики подведут итоги полевого поискового сезона 2019 года, обменяются опытом в организации и проведении экспедиций, мероприятий поисковой и патриотической направленности, а также подготовят план на год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в торжественном закрытии всероссийской акции примет специалист Тюменского областного поискового центра Светлана Власова.

На торжественном закрытии тюменские поисковики передадут представителям Красноярского регионального отделения альбом "Памяти Белицкого Василия Моисеевича" с архивными справками, фотографиями и историей боевого пути летчика из Красноярского края. Также в издании содержатся воспоминания дочери летчика - Веры Васильевны Белицкой и копии фрагментов из найденной поисковиками летной книжки командира звена. В декабре красноярские поисковики вручат альбом семье летчика на его малой родине.