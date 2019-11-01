Павел Ситников покажет тюменцам северные самоцветы

| Фото: "Город молодых |центр Дзержинец| Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Город молодых |центр Дзержинец| Тюмень" во ВКонтакте

Встреча "Клуба путешественников" Тюменского отделения РГО "Северные самоцветы" начнется в молодежном пространстве "Город молодых" (ул. Механическая, 31а) в Тюмени 13 ноября в 19 часов.

Руководитель клуба "Экотур" Павел Ситников продемонстрирует редкие находки. По словам исследователя и путешественника, посетители встречи увидят аномальные минералы, которые были найдены под Новым Уренгоем за последние четыре года в минерал-туре "Северные самоцветы". Находки можно будет подержать в руках. Павел Ситников подчеркнул, что в скором времени находки попадут в частную коллекцию и, возможно, публика их больше никогда не увидит.

На собрании тюменцы увидят халцедон с рутилом, с рукотворными отметками, кремень, маскирующийся под агат.

Напомним, Павел Ситников провел в "Городе молодых" около 20 публичных лекций в рамках "Клуба любителей непознанного". Сейчас в молодежном пространстве каждую среду организуют "Клуб путешественников".

Вход свободный.

Инна Пахомова