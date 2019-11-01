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Прокуратура: шестнадцать водителей Ялуторовска лишены прав

Общество, 10:46 13 ноября 2019

proctmo.ru/

16 водителей, имеющих медицинские противопоказания, лишены прав по искам Ялуторовской прокуратуры. Лицам, страдающим наркоманией, алкоголизмом, зависимостью от психостимуляторов, а также психическим расстройством, запрещено садиться за руль, сообщает надзорное ведомство.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что житель Ялуторовска с мая 2018 года состоит на учете у нарколога и имеет водительское удостоверение категории "B". Другой местный житель страдает психическим расстройством и имеет права категорий "В, В1 (АS) М".

Такие водители создают угрозу безопасности дорожного движения, отмечают в прокуратуре Тюменской области. В связи с этим были направлены в суд 16 исков о лишении этих лиц водительских прав. Ялуторовский районный суд удовлетворил требования прокуратуры.

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# водительские права , прокуратура

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