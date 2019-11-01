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Будущим мамам Тобольска рассказали о безопасной перевозке детей в автомобиле

Общество, 13:09 13 ноября 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Будущие мамы Тобольска познакомились с правилами безопасной перевозки малышей в автомобиле, сообщает администрация города.

Встреча с сотрудниками госавтоинспекции под девизом "Ребенок – главный пассажир!" прошла в перинатальном центре областной больницы №3. Автоинспекторы рассказали о видах детских удерживающих устройств, правилах выбора и установки детского кресла в автомобиле, также об угрожающей детям опасности при неправильной перевозке в транспорте.

Полицейские призвали молодых мам обучать детей правилам дорожного движения, всегда и во всем быть для них примером.

В поддержку федерального проекта будущие мамы сделали общую фотография с хештагом #ДетствоБезОпасности. На память о встрече сотрудники госавтоинспекции подарили мамам сувениры.

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# перевозка детей , Тобольск

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