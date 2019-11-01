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Более трехсот килограммов макулатуры собрали в Горьковке

Общество, 15:43 13 ноября 2019

atmr.ru/

333 кг макулатуры собрали школьники, библиотекари, жители Горьковского муниципального образования, которые впервые присоединились к акции "Сдай макулатуру – спаси дерево!".

Как сообщает пресс-служба администрации Тюменского района, собранное сырье передано на переработку в Тюмень. Весной бригада, участвующая в акции, высадит саженцы деревьев.

"Подрастающее поколение должно быть заинтересовано в защите экологии и окружающей среды", - отметила заместитель главы администрации Горьковского муниципального образования Наталья Шведова.

За участие в акции администрации Горьковского муниципального образования вручена благодарность "За весомый вклад в дело сохранения окружающей среды и лесов России" с присвоением звания экогероя.

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# акция , макулатура , сбор , экология

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