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Тюменцам предлагают написать контрольную работу "Выходи решать!"

Общество, 14:26 13 ноября 2019

Министерство образования и науки | Фото: Министерство образования и науки

Физико-техническая контрольная "Выходи решать!" в третий раз пройдет в России и за рубежом 16 ноября. Просветительская акция призвана поддержать физико-математическое и ИТ-образование, помочь школьникам в выборе будущей профессии, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Написать контрольную онлайн могут бесплатно все желающие на сайте проекта в течение дня, а также на специально организованных площадках. К акции уже присоединились более 150 площадок по всей стране.

В Тюмени написать контрольную приглашает площадка на базе физико-математической школы по адресу ул. 30 лет Победы, 102 в 14 часов. Предметы площадки - математика, физика и информатика.

Участникам будет предложено решить пять занимательных задач по каждому из трех предметов – можно выбрать одну-две дисциплины или проверить свои знания во всех. Для участия в проекте необходима регистрация на сайте. Там же можно попробовать свои силы перед испытанием, выполнив задания прошлого года.

Победители получат призы: льготное поступление в заочную физико-техническую школу при МФТИ, обучение в очной школе подготовки к олимпиадам по физике и математике и бесплатный доступ к интерактивному курсу по математике от партнера проекта – образовательной платформы Учи.ру. Всем участникам акции будут предоставлены электронные сертификаты.

Проект "Выходи решать!" создан в 2017 году и проходит более чем в 40 странах мира, в нем участвуют школьники, их родители, учителя, студенты и преподаватели вузов, медиаперсоны, сотрудники предприятий, предприниматели, госслужащие, представители творческих профессий. В 2018 году контрольную написали 57 тыс. человек.

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# акция , контрольная , Министерство образования и науки , Физико-математическая школа Тюменской области

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