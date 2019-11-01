Пять амбулаторных онкоцентров откроются в Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Пять центров амбулаторной онкологической помощи откроются в Тюменской области в 2019 и 2020 годах в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

"До конца 2019 года центры амбулаторной онкологической помощи откроются в Тюмени и Ишиме. В 2020 году такие медицинские учреждения начнут работу в Заводоуковске, Голышманово и Тобольске. Задача этих центров - сделать онкологическую диагностику и помощь еще более доступной для жителей региона", - сообщила Инна Куликова.

В результате открытия таких центров пациенты из сельских муниципалитетов получат возможность наблюдаться у врачей-онкологов и проходить химеотерапевтическое лечение рядом с местом жительства, не выезжая для этого в областной центр.

В Тюменском центре амбулаторной онкологической помощи уже открыто эндоскопическое отделение, идет монтаж нового компьютерного томографа, приобретенного в рамах нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, на минувшей неделе в рамках национального проекта "Здравоохранение" в тюменском многопрофильном клиническом центре "Медицинский город" было введено в строй новое оборудование для диагностики и лечения онкозаболеваний - магнитно-резонансный томограф последнего поколения и современный лучевой ускоритель с функцией радиохирургии.

Евгений Бабенко