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Какие цветы опасны и полезны для личной жизни, рассказала флорист

Общество, 18:27 14 ноября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Орхидея фаленопсис может испортить личную жизнь молодым парам и молодоженам. Этот цветок ни в коем случае нельзя ставить в спальню. Об этом рассказала мастер-флорист Серафима Агеенко, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, есть цветы, которые могут все испортить, а другие, наоборот, помочь в интимной жизни.

"Орхидею фаленопсис, которую мы чаще всего видим в магазинах, нежелательно держать в спальне. Особенно в спальне молодых людей или новобрачных. Считается, что именно этот цветок мешает молодым парам. Это декоративный тропический цветок больше подходит для оформления гостиной", – пояснила флорист.

Обратный эффект дают фиалки.

"Чтобы все хорошо было у молодых пар в спальне, туда надо поставить фиалку. Эти цветы очень благополучно действуют на семейную жизнь и ее благополучие. Поэтому украсьте спальню множеством фиалок", — посоветовала Серафима Агеенко.

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# любовь , польза , цветы

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