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Российская сборная по футболу и СИБУР запустили челлендж

Общество, 17:10 14 ноября 2019

скриншот видео футболчелленджа Сборной России по футболу | Фото: скриншот видео футболчелленджа Сборной России по футболу

#футботлчеллендж запустила сборная России по футболу и экологический партнер компания СИБУР. Пост об этом футболисты разместили в своих аккаунтах в Instagram, ВКонтакте.

Для участия в челлендже нужно взять обычную пустую пластиковую бутылку. Найти ближайший контейнер для сбора пластика или раздельного сбора отходов. Если такой контейнер есть в офисе, тоже подойдет. Оригинально отправить бутылку в этот контейнер.

Затем видео с пасом бутылки в контейнер выложить в любую соцсеть с хэштегом #футботлчеллендж до 20 ноября. Аккаунт должен быть открыт, чтобы видео можно было увидеть и оценить.

Три победителя получат футболку сборной России с автографами игроков.

Напомним, СИБУР активно участвует в экологическом движении. На Тобольском промышленной площадке установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Сотрудники компании проводят акции по сбору пластика на экоточках города. Собранный пластик прессуется для дальнейшей переработки.

Анжела Лебедева

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# пластик , сборная России по футболу , СИБУР , экология

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