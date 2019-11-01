Более пятисот километров дорог отремонтировали в регионе в 2019 году

| Фото: портал "Тюмень-наш дом" | Фото: портал "Тюмень-наш дом"

Более 500 километров дорог отремонтировали в 2019 году в Тюменской области в ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Главным отличием программы стало то, что, кроме дорог Тюменской агломерации, в национальный проект были включены все областные дороги, сообщает Главное управление строительства региона.

Один из самых масштабных ремонтов прошел в Нижнетавдинском районе. Отремонтированы три участка дороги Тюмень – Нижняя Тавда, обновлено дорожное покрытие на участке с 40 по 42 км и участке протяженностью 1 км дороги Нижняя Тавда – Мияссы до границы Свердловской области.

Кроме того, во время рабочей поездки губернатора Тюменской области в Вагайский и Тобольский муниципальные районы было принято решение об увеличении бюджета ремонтных работ.

"Для таких районов, как Вагайский и Тобольский, состояние автомобильных дорог – очень важный вопрос. В этих территориях большая протяженность между населенными пунктами. И сегодня здесь один из самых невысоких процентов дорог в твердом исполнении. Есть запрос от жителей этих районов по улучшению дорожной сети. С началом реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" как раз на региональные дороги сделан основной акцент. В частности, при формировании бюджета на 2020 год для этих муниципалитетов будут предусмотрены средства на дорожное строительство выше, чем среднегодовое финансирование", – отметил губернатор Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки.

Кроме региональных (как в составе агломерации, так и за ее пределами), были отремонтированы и местные дороги Тюмени и Тюменского района.

В Тюмени в 2019 году отремонтировано 26 объектов общей протяженностью более 36 км. Обновлено дорожное покрытие на автодороге Тюмень – аэропорт. К старту Армейских игр – 2019 выполнен ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п. Андреевский". Отремонтирован первый тюменский стальной мост в створе улиц Челюскинцев, который капитально ремонтировали еще в 1994–1995 годах. В 2019 году дорожники обновили покрытие, барьерные ограждения и покраску металлических пролетных строений.

Традиционно большой объем ремонтов провели в Тюменском районе, отремонтировано 179 объектов протяженностью 94 км.

Отремонтирована дорога к СНТ "Ясная поляна". Приведены в порядок 12 улиц в Винзилях, 9 – в Каменке, 6 – в Каскаре, 12 – в Мальково, 21 – в Московском муниципальном образовании, 7 – в Онохино, 15 – в Переваловском и 22 – в Червишевском муниципальных образованиях. Работы шли и в больших населенных пунктах: Боровском, Богандинском, Успенке и Червишево, и в маленьких деревнях: Тураева, Паренкина, Ожогина, Падерина, Зырянка и других.

В 2019 году завершено строительство дорог на площадке ИЖС в микрорайоне Молодежном п. Винзили. Начаты работы первого этапа строительства дорог на площадке ИЖС для многодетных семей в дер. Падерина Московского МО.

На работы в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 2019 года было выделено 6 млрд рублей, 13 % от суммы - субсидии из федерального бюджета.