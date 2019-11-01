Более ста пятидесяти юнкоров собрались в Тобольске на "Золотое перышко"

| Фото: комитет по делам молодежи администрации города Тобольска | Фото: комитет по делам молодежи администрации города Тобольска

152 участника собрал ежегодный межрегиональный фестиваль молодежной журналистики "Золотое перышко", который проходит в Тобольске с 14 по 17 ноября.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист по связям с общественностью Центра реализации молодежных и профилактических программ Светлана Радченко, делегации из Ялуторовска, Тюменского района, Сургута, Томской области, а также местные участники посещают мастер-классы, предприятия и культурные учреждения города, выполняют творческие задания.

"Дипломы и памятные подарки по итогам фестиваля получат призеры в четырех номинациях – "Лучший видеосюжет", "Лучший журналист. Печатная журналистика", "Лучшая фотография", "Я – блогер". Кроме этого, 16 ноября ребята состязались в фото-кроссе "Сказка – ложь, да в ней намек". Они должны были за час найти сюжет на улицах города и сделать оригинальное фото, имена победителей фото-кросса назовут на церемонии награждения на закрытии фестиваля", - рассказала Светлана Радченко.

Ирина Кургузова