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Уникальная фотовыставка откроется в Сладково

Общество, 15:01 17 ноября 2019

sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Уникальная спортивная фотовыставка Сладковского района начинет работу с 20 ноября. "Сладково спортивное. Вчера. Сегодня. Навсегда" – социальный проект, получивший грантовую поддержку конкурса проектов "Моя идея", сообщает администрация муниципального образования.

Организатором конкурса выступил мультицентр "Моя территория", его цель - сохранение спортивной истории Сладковского района через фотоснимки различных лет.

Командой проекта было собрано более 300 редких спортивных фотографий начиная с 1961 года. Самые интересные фотоработы можно будет посмотреть с 21 по 24 ноября в районном Доме культуры. Торжественное открытие фотовыставки состоится 20 ноября в 17 часов.

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# Сладково , фотовыставка

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