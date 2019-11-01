Уникальная фотовыставка откроется в Сладково

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Уникальная спортивная фотовыставка Сладковского района начинет работу с 20 ноября. "Сладково спортивное. Вчера. Сегодня. Навсегда" – социальный проект, получивший грантовую поддержку конкурса проектов "Моя идея", сообщает администрация муниципального образования.

Организатором конкурса выступил мультицентр "Моя территория", его цель - сохранение спортивной истории Сладковского района через фотоснимки различных лет.

Командой проекта было собрано более 300 редких спортивных фотографий начиная с 1961 года. Самые интересные фотоработы можно будет посмотреть с 21 по 24 ноября в районном Доме культуры. Торжественное открытие фотовыставки состоится 20 ноября в 17 часов.