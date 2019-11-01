В Тюмени продается рекордное количество "однушек"

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В Тюмени зафиксировано рекордное количество предложений на рынке вторичного жилья. Наибольший рост зафиксирован в сегменте однокомнатных квартир, что не могло не отразиться на динамике цен. Об этом сообщает пресс-служба компании "Этажи".

На фоне большого количества предложений тюменцы, продающие свои квартиры, для улучшения жилищных условий, чаще выбирают альтернативные способы приобретения нового жилья.

Как отмечает директор тюменского офиса компании "Этажи" Павел Карнаухов, на фоне большого предложения на вторичном рынке, продавцы реально готовы идти на уступки и торговаться, и часто конечная цена для покупателя на 50-150 тыс. ниже первоначальной. В сложившейся ситуации, по оценке экспертов, все больший интерес вызывают альтернативные способы реализации недвижимости. Во многих городах России набирает популярность обмен и выкуп квартир.

"Купить новую квартиру, не продав старую, для многих проблематично. При этом всегда есть риск упустить выгодный вариант нового жилья, - поясняет Павел Карнаухов. - Поэтому все чаще тюменцы стали рассматривать программы по обмену и выкупу своей недвижимости, которая практикуется и нашей компанией, и крупными застройщиками. Продавец в короткие сроки осуществляет сделку, а вопросы с последующей реализацией уже наши проблемы".

Сейчас процедура выкупа и обмена квартир, по словам Павла Карнаухова максимально упростилась, причем в качестве выкупаемых объектов рассматриваются, в том числе, и объекты с задолженностью за ЖКХ, обременением и другими сложностями.

С начала 2019 года, по данным компании "Этажи, количество предложений однокомнатных квартир на вторичном рынке выросло на 27% и сейчас в Тюмени выставлено на продажу около пяти тысяч вариантов стоимостью от 450 тыс. рублей.

Рост предложения на вторичном рынке в 2019 году, по словам заместителя председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаила Хорькова, фиксируется во многих российских городах.

"Активность покупателей в течение этого года была ниже, чем в 2018, потому что часть покупателей заняли выжидательную позицию, рассчитывая на снижение ставок по ипотеке, - пояснил он. - Но ожидая более дешевых предложений по кредитам, покупатели должны помнить о том, что наличие оптимального выбора часто гораздо важнее экономии в 100-200 тысяч рублей на процентах. Существенное снижение ипотечной ставки всегда можно покрыть за счет рефинансирования, а цена покупки и оптимальный выбор - это вопрос конкретного момента. И с этой точки зрения текущая рыночная ситуация позволяет выбрать лучший вариант и получить скидку в процессе торга".