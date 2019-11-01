В Тюмени отпраздновали юбилей школы № 7

фото Татьяны Тихоновой фото Татьяны Тихоновой

Празднование 60-летия со дня образования школы № 7 города Тюмени состоялось 18 ноября в театральном центре "Космос". Почетными гостями праздника стали заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов и генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь", депутат гордумы Виктор Бронников.

Обращаясь к учителям и ветеранам педагогического труда, Дмитрий Осипов отметил их существенный вклад в формирование общества и поблагодарил за преданность выбранной профессии.

"За шестьдесят лет произошло множество разных событий, эпоха сменяла одна другую, но как бы не было тяжело, вы продолжали служить людям, остались верны своему долгу и воспитали тысячи выпускников. Кто-то из них проявил себя в науке, кто-то в медицине, кто-то в промышленности и других важных отраслях. Я абсолютно убежден, что каждый из тех ребят, в которых вы вложили частичку своего тепла, уже в свою очередь, самым серьезным образом позитивно повлиял на чью-то жизнь и судьбу", - выразил уверенность заместитель председателя Тюменской городской думы.

Генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь", депутат гордумы Виктор Бронников отметил, что со школой №7 его и возглавляемый им коллектив связывают дружеские и партнерские отношения. "В первое знакомство со школой я поинтересовался, чем нужно помочь в школе. Директор предложила сотрудничество в виде встреч, бесед с учениками, экскурсий на предприятие. Мы поддержали эту идею. И я был искренне удивлен, насколько умные, образованные, начитанные дети учатся в наших школах. Мы понимаем, что эти ребята – потенциальные работники наших предприятий, будущее – за ними", – подчеркнул Виктор Бронников.

Помимо экскурсий на предприятия, школьники посещали профориентационные уроки и занятия по охране труда. Приняли участие в эстафете по пожарно-прикладному спорту на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины" ПАО "Транснефть".

В 2019 году предприятие помогла отремонтировать кабинеты математики и физики, закупить демонстрационное и лабораторное оборудование, а также спортинвентарь для физкультурно-оздоровительных мероприятий.

"Мы дорожим сотрудничеством с Виктором Александровичем и коллективом "Транснефть – Сибирь", потому что нашим детям очень важно видеть, как умные, добрые, надежные взрослые могут реализовать себя в жизни. Эти взрослые могут стать примером для подражания тем, кто сегодня растет в школе, тем, кто в скором будущем станет в нашем городе руководить, работать, творить", – поблагодарила депутата директор школы №7 Елена Склюева.

Торжественная часть мероприятия продолжилась творческими выступлениями учеников школы. За значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения и в связи с юбилеем школы депутаты наградили учителя информатики Ивана Бормотова и учителя изобразительного искусства Людмилу Назарову почетными грамотами Тюменской городской думы. Благодарственными письмами думы отмечены учителя начальных классов Равиль Атанаев и Анна Речкалова, педагог-психолог Ирина Степанова, учитель технологии Марина Святкина, учитель-логопед Вера Тихомирова, учителя истории и обществознания Лариса Ермаленок и Алена Молодькина.

Татьяна Тихонова