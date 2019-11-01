Открыт прием заявок на конкурс "Семья талантами богата"

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Первый открытый фестиваль-конкурс семейного художественного творчества "Семья талантами богата" пройдет в тюменском Доме культуры и творчества "Торфяник". К участию приглашают творческие семьи с детьми, семейные династии и формирования областной столицы, сообщает городской департамент культуры.

Участники пройдут несколько испытаний: представят визитные карточки и творческие самодеятельные номера, расскажут интересные семейные истории, исполнят музыкальные композиции групп поддержки, а также порадуют изделиями декоративно-прикладного творчества.

Прием заявок на конкурс продолжится до 22 ноября посредством отправки на электронную почту dktorfjanik@mail.ru. Фестиваль начнется 28 ноября в 18 часов на сцене ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26).

Участие бесплатное. Уточнить интересующие подробности можно по телефонам: 8 (3452) 458-328, 8-908-110-81-76. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.