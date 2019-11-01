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В центральной поликлинике Тобольска завершили капремонт двух этажей

Общество, 09:34 20 ноября 2019

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

В центральной поликлинике Тобольска закончился капремонт пятого и шестого этажей. Общая площадь ремонта составила 523 и 530 кв. метров соответственно, сообщает администрация города.

На этажах установлены новые дверные проходы с расширенными проемами без порога для беспрепятственного доступа маломобильных категорий пациентов, уложена новая плитка, обновлена электропроводка, заменены трубы отопления, радиаторы и стояки, обустроены туалеты.

Все кабинеты оборудованы раковинами для обработки рук, выполнен ремонт оконных проемов, установлены сертифицированные противопожарные отсекающие двери.

Сейчас идет монтаж пожарной сигнализации и камер видеонаблюдения, видеокамеры установят в холлах всех этажей и на улице.

Ремонт проведен по всем стандартам оказания медицинской помощи. В ближайшее время рабочие места оснастят новой медицинской, офисной мебелью и всем необходимым диагностическим и лечебным оборудованием. Готовится проектно-сметная документация по ремонту остальных этажей и кровли. Строители полностью заменят приточно-вытяжную вентиляцию. Обновится и регистратура первого этажа.

Вскоре начнет работать новый цифровой рентгенодиагностический аппарат на три рабочих места. Планируется установить компьютерный томограф на первом этаже поликлиники.

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# капитальный ремонт , национальный проект Здравоохранение , поликлиника , Тобольск

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