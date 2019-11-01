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Тюменцы смогут пройти бесплатное обследование в палатке здоровья

Общество, 19:00 22 ноября 2019

центр медицинской профилактики ГАУЗ ТО «МКДЦ» | Фото: центр медицинской профилактики ГАУЗ ТО «МКДЦ»

Пройти бесплатное обследование смогут тюменцы на интерактивной площадке "Палатка здоровья", которая начнет работать в торговом центре "Южный" (ул. Мельникайте, 137, первый этаж) в Тюмени 23 ноября в 11 часов 30 минут, сообщает Медицинский консультативно-диагностический центр.

Во время акции тюменцы смогут определить "загазованность" своих легких, узнать, есть ли функциональные отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы, проверить артериальное давление и пульс. Также желающие могут узнать свой вес и объем талии, индекс массы тела.

Специалисты центра проконсультируют по факторам риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также выдадут профилактические информационные материалы. Площадка "Палатка здоровья" проработает до 16 часов.

Кроме того, в этот же день с 12 до 15 часов на площадке перед входом в ТРЦ "Кристалл" будет работать вакциномобиль городской поликлиники № 1. Все желающие смогут привиться в нем против гриппа.

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# здоровье , интерактивная площадка , Медицина , обследование

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