Следком: ребенок в Ишиме найден
| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области
Пропавшего в Ишиме трехлетнего мальчика нашли, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.
Малыша нашли в Ишиме живым и невредимым.
Напомним, 19 ноября мать ребенка приехала к бывшему мужу, но сына не обнаружила. Мальчика увезла в неизвестном направлении сожительница.
В отношении 33-летней жительницы Ишимского района возбудили уголовное дело по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего".
Обстоятельства похищения ребенка устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.