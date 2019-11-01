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Следком: ребенок в Ишиме найден

Происшествия, 16:30 22 ноября 2019

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Пропавшего в Ишиме трехлетнего мальчика нашли, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Малыша нашли в Ишиме живым и невредимым.

Напомним, 19 ноября мать ребенка приехала к бывшему мужу, но сына не обнаружила. Мальчика увезла в неизвестном направлении сожительница.

В отношении 33-летней жительницы Ишимского района возбудили уголовное дело по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего".

Обстоятельства похищения ребенка устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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