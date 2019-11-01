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Тобольские гимназисты предложили концепцию развития регионального туризма

Общество, 13:40 25 ноября 2019

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Профориентационный урок "Тобольск туристический" для учащихся восьмых классов гимназии им. Н. Д. Лицмана прошел во Дворце наместника, сообщает пресс-служба Тобольского музея-заповедника.

Урок прошел в рамках Всероссийского проекта ранней профориентации школьников "Билет в будущее", объединяющего школьников, экспертов отраслевых направлений и специалистов образования.

Главный научный сотрудник Тобольского музея-заповедника, кандидат исторических наук Эдуард Бурнашев познакомил гимназистов с музейными проектами и планами, рассказал о роли музеев в туристическом кластере региона. Воспитанники гимназии предложили новые формы развития туристической сферы, через разработку и введение интересных городских маршрутов, реставрацию исторических объектов и возрождение забытых промыслов и ремесел.

В завершение урока для участников прошел мастер-класс от известных тобольских косторезов Михаила и Ольги Турышевых. Попробовать себя в роли мастера-ремесленника смогли все желающие.

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# Тобольский музей-заповедник

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