  • 25 ноября 201925.11.2019понедельник
  • USD63,7101
    EUR70,5207
  • В Тюмени -12..-14 С 1 м/с ветер юго-западный

Соевые продукты несут опасность для здоровья, выяснили ученые

Общество, 15:19 25 ноября 2019

mcx.ru

Соевые продукты, которые многие приверженцы здорового питания употребляют в качестве замены мяса и коровьего молока, могут нанести серьезный вред здоровью, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Health.News.

Авторы исследования проанализировали 55 продуктов из сои, включая десерты, соусы и напитки и установили, что в сое очень высок уровень фитоэстрогенов, которые способны влиять на гормональный фон, а в отдельных случаях даже провоцировать возникновение онкологических заболеваний.

Опасность в сое также таят гербициды, которыми опрыскивают культуру. В ВОЗ эти вещества классифицируются как "вероятный канцероген". Помимо этого в сое содержатся элементы, снижающие усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка. Более того, они блокируют синтез гормонов щитовидной железы, провоцируют гипотиреоз и онкологию.

Ранее исследователи из Тафтского университета в США установили, что онкологические заболевания нередко возникают из-за несбалансированной диеты, в которой слишком много переработанного мяса и сахара, а круп, фруктов, овощей и молочных продуктов недостаточно.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# диета , здоровье , исследования , питание , соя

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:03 25.11.2019Обновляйся или умри: тюменский бизнес делает ставку на корпоративное образование
15:52 25.11.2019Тюменских первокурсников посвятили в студенты
15:41 25.11.2019Ишимский пединститут дал путевку в жизнь десяткам тысяч учителей
15:30 25.11.2019Остановочные комплексы обновят в Тобольске