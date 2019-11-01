Соевые продукты несут опасность для здоровья, выяснили ученые

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Соевые продукты, которые многие приверженцы здорового питания употребляют в качестве замены мяса и коровьего молока, могут нанести серьезный вред здоровью, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Health.News.

Авторы исследования проанализировали 55 продуктов из сои, включая десерты, соусы и напитки и установили, что в сое очень высок уровень фитоэстрогенов, которые способны влиять на гормональный фон, а в отдельных случаях даже провоцировать возникновение онкологических заболеваний.

Опасность в сое также таят гербициды, которыми опрыскивают культуру. В ВОЗ эти вещества классифицируются как "вероятный канцероген". Помимо этого в сое содержатся элементы, снижающие усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка. Более того, они блокируют синтез гормонов щитовидной железы, провоцируют гипотиреоз и онкологию.

Ранее исследователи из Тафтского университета в США установили, что онкологические заболевания нередко возникают из-за несбалансированной диеты, в которой слишком много переработанного мяса и сахара, а круп, фруктов, овощей и молочных продуктов недостаточно.