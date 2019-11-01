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Специалисты центра робототехники станут экспертами чемпионатa WorldSkills

Общество, 11:13 26 ноября 2019

WorldSkills | Фото: WorldSkills

Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills откроется в Тюмени 27 ноября. Участники будут соревноваться более чем в 40 компетенциях, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

В организации одной из компетенций, "Изготовление прототипов", принимает участие департамент информатизации Тюменской области. Руководитель проектной лаборатории центра робототехники выступит в качестве заместителя главного эксперта соревнований.

Напомним, тюменские ИТ-специалисты по направлениям "Информационная безопасность", "Облачные вычисления" и "Сетевое и системное администрирование" получили медали высшей пробы на прошедшем в Казани 45 мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

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