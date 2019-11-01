Надежда Бабкина представит в Тюмени фолк-мюзикл "Ночь перед Рождеством"

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Фолк-мюзикл "Ночь перед Рождеством" увидят тюменцы на сцене Тюменской филармонии 6 января 2020 года, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Режиссер-постановщик Нина Чусова подготовила для зрителей множество сюрпризов. Публику ждут волшебное сценическое действо, блистательное актерское исполнение, захватывающий сюжет, дивные мелодии русского и украинского фольклора, многоцветная световая палитра, виртуозные вокальные и хореографические партитуры ансамблей "Русская песня" и "Русские сезоны", шоу-балета "Живая планета".

Спектакль уникален и по истории жанра — это первый российский фолк-мюзикл, который поставлен по первому в русской литературе рождественскому рассказу. Ведь именно с гоголевской повести пошла традиция фольклорного сюжета о чуде и встрече человека с нечистой силой.

Зрителям предстоит увидеть историю любви кузнеца Вакулы, который рискнул ради капризной красавицы Оксаны связаться с чертом и не проиграл в этом поединке. Самая медийная звезда российской фолк-сцены Надежда Бабкина в роли Солохи верхом на метле будет летать ночью, собирая звезды в рукав. Потом она же, но в роли Императрицы щедро одарит Вакулу черевичками. Также среди актеров — обаятельный сердцеед Сергей Астахов, Фёдор Добронравов и Глеб Матвейчук.