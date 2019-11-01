Сотрудники ТИУ представят разработки в формате стендап

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Развлекательное мероприятие Science Up пройдет в ресторане-гриль "Костер" (ул. Ленина, 54, второй этаж) в Тюмени 29 ноября в 17 часов. На нем преподаватели ТИУ расскажут о своих исследованиях и разработках в формате стендап, сообщает пресс-служба университета.

В первом туре преподаватели и сотрудники университета выступят с презентациями своих проектов. Второй представляет решение кейса — общее задание на всех, о котором участники узнают на мероприятии. Победителя определят зрители по итогам обоих туров.

"Идея проведения мероприятия – показать нашим обучающимся научную деятельность как нечто увлекательное, в этом нам помогут преподаватели и сотрудники университета. Участники будут рассказывать о своих разработках в жанре научпоп в формате стендап. Несмотря на то, что преподаватели являются опытными спикерами, формат стендапа для них – это что-то новое и непривычное. Им будет полезно выйти из зоны комфорта, чтобы донести до аудитории смысл своей работы доступным для молодежи языком. С импровизациями и оформлением выступления им помогают специалисты", — отмечает специалист отдела специальных мероприятий ТИУ Юлия Насырова.

Вход свободный, количество посадочных мест ограничено.