Участникам конкурса "Лидеры России" нужно пройти управленческий тест

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тест управленческой готовности стал доступен для участников дистанционного этапа конкурса "Лидеры России". Это нововведение третьего сезона позволяет выявить практические навыки руководителя, его способности и возможности, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".

По словам руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова, тест стал доступен участникам конкурса управленцев 26 ноября.

"Тест дает понять, насколько управленец эффективен в данный момент времени. На его прохождение у участников есть двое суток, завершится он 27 ноября в 23 часа 59 минут по местному времени. Выполнение тестовых заданий займет 40-50 минут", – рассказал он.

Для ряда участников тест управленческой готовности станет последним в дистанционном этапе. Те, кто заявился на прохождение конкурса в рамках специализаций "Финансы и технологии", "Наука" и "Здравоохранение", со 2 по 8 декабря должны пройти профильные тесты по выбранным направлениям. Точные даты тестов специализаций будут размещены в личных кабинетах участников и на официальном сайте конкурса.

Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями все конкурсанты второго блока дистанционного тестирования получат с 12 по 13 декабря.