Участникам конкурса "Лидеры России" нужно пройти управленческий тест
Тест управленческой готовности стал доступен для участников дистанционного этапа конкурса "Лидеры России". Это нововведение третьего сезона позволяет выявить практические навыки руководителя, его способности и возможности, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
По словам руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова, тест стал доступен участникам конкурса управленцев 26 ноября.
"Тест дает понять, насколько управленец эффективен в данный момент времени. На его прохождение у участников есть двое суток, завершится он 27 ноября в 23 часа 59 минут по местному времени. Выполнение тестовых заданий займет 40-50 минут", – рассказал он.
Для ряда участников тест управленческой готовности станет последним в дистанционном этапе. Те, кто заявился на прохождение конкурса в рамках специализаций "Финансы и технологии", "Наука" и "Здравоохранение", со 2 по 8 декабря должны пройти профильные тесты по выбранным направлениям. Точные даты тестов специализаций будут размещены в личных кабинетах участников и на официальном сайте конкурса.
Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями все конкурсанты второго блока дистанционного тестирования получат с 12 по 13 декабря.