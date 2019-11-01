Более семи тонн вещей привезли активисты в Успенский дом-интернат

| Фото: пресс-служба ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" | Фото: пресс-служба ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"

Более семи тонн вещей привезли в Успенский психоневрологический дом-интернат молодогвардейцы 26 ноября, сообщает пресс-служба Молодой гвардии партии "Единая Россия".

"У родителей детей-инвалидов большие средства уходят на реабилитацию и лечение. Детская одежда же с каждым годом все дорожает. Мы решили, что не будет лишним порадовать ребят обновками и привезли подарки на их день открытых дверей", — прокомментировал руководитель тюменского отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Напомним, акция "Ящик добра" стартовал в Тюмени в сентябре. В ее рамках проходил сбор вещей для нуждающихся и малоимущих детей и семей. Меньше чем за два месяца горожане принесли более семи тонн вещей. В этот вторник часть пожертвованной одежды организаторы передали в детский психоневрологический дом-интернат. Ребята получили пакеты с повседневной и праздничной одеждой хорошего качества.

Как отмечают организаторы, сбор вещей в торговом центре ЦУМ завершен. В ближайшее время "Ящик добра" установят в другом торговом центре Тюмени.