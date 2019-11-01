Тюменцы могут направлять вопросы по тематике нацпроектов через сервис обратной связи

| Фото: ngl.er.ru | Фото: ngl.er.ru

Тюменская область – один из восьми регионов РФ, который включен в реализацию пилотного проекта Единой России "Нацпроекты глазами людей". Новый ресурс заработал в ноябре 2019 года, на нем представлена информация о национальных проектах в целом и о ходе их реализации в конкретных регионах.

Теперь жители Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областей и Чеченской Республики могут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения.

На основе проблемных тем и вопросов, собранных при помощи сервиса, "Единая Россия" будет систематически составлять доклад главе правительства Дмитрию Медведеву.

Основная цель ресурса – повысить информированность россиян о ходе реализации национальных проектов.

По результатам исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ и Советом Федерации в мае-июне 2019 года, только треть (37%) россиян знают о нацпроектах в общих чертах, 7% хорошо осведомлены о них, а 55% впервые узнали о них в ходе проведения опроса.

Еще одна цель ресурса – предоставить возможность людям сообщить о проблемах или достижениях реализации нацпроектов в регионе.

В настоящее время в реестре находится 20 тыс. 327 объектов из восьми регионов России, по которым уже оставлено 668 обращений.

В Тюменской области на карте зафиксировано 486 объектов. К примеру, в рамках нацпроекта "Здравоохранение" запланировано "Приобретение оборудования для ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно - диагностический центр", ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город". Пройдя по ссылке, в свободном доступе можно увидеть подробные характеристики, сроки сдачи, источники финансирования, скачать сопровождающую документацию вплоть до актов ввода в эксплуатацию.

По данному событию тюменцы уже успели задать ряд вопросов, начиная от того, влияет ли прописка на возможность прохождения обследования и заканчивая тем, есть ли в учреждении специалисты, способные работать на новом оборудовании.

Текущую ситуацию можно посмотреть и по вопросу капитального ремонта центра культуры и досуга "Юность" с. Каскара (нацпроект "Культура"). Срок сдачи объекта запланирован на октябрь 2020 года. На сайте размещены муниципальный контракт на проведение ремонта, рабочие чертежи будущего фасада.

ngl.er.ru ngl.er.ru

Постепенно на карте будут представлены все субъекты Российской Федерации.

Дарья Ларина