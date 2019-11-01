Роспотребнадзор приостановил деятельность тюменского предприятия по выпуску молочной продукции

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Деятельность ООО "Сибирский вкус" (Тюмень, ул. 30 лет Победы, 77) была приостановлена в июле 2019 г., сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основанием для приостановления деятельности послужили нарушение поточности технологических процессов, пересечение потоков сырья и готовой продукции; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений предприятия, нарушение целостности отделки производственных помещений; несоблюдение требований к уборке и дезинфекции помещений и оборудования; отсутствие в части помещений механической вентиляции.

Ленинский районный суда Тюмени признал ООО "Сибирский вкус" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия на срок 20 суток.

В августе 2019 года сотрудники управления провели проверку обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности предприятия ООО "Сибирский вкус", в ходе которой установлено, что организацией указанные нарушения устранены не в полном объеме, в связи с чем деятельность предприятия повторно приостановлена на 30 суток.

В настоящее время в отношении изготовителя проводится очередная проверка обстоятельств, послуживших основанием для административного приостановления деятельности предприятия.