Руслан Баликов расскажет тюменцам о тонкостях продаж и переговоров

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тренинг "Продажи и переговоры" проведет Руслан Баликов в тюменском технопарке (ул. Республики 142) 2 декабря, начало в 10 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

На занятии будут разобраны: основные технологии продаж, как строить долгосрочные отношения с клиентом, техники работы с возражениями, как грамотно вести телефонные переговоры, как правильно задавать вопросы и какие вопросы нужно задавать, правила деловой переписки.

Руслан Баликов с 2006 года запустил 13 собственных бизнес – проектов. В настоящее время успешно развивает шесть проектов: консалтинговая компания №1 ювелирной отрасли "Ювелирный альманах" (2012), производственная компания VB fashion house (2013), ювелирная розница GEM Natural Stones (2014), развитие регионального бизнеса "Профит групп" (2015), сеть пекарен "Печка" (2017), консалтинговая компания BR Consulting (2018).

Регистрация по ссылке.

Тренинг проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".