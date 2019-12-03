Портал "Спасибо за все": тюменцы могут поблагодарить ветеранов за Победу

скриншот с сайта «Спасибо за всё» скриншот с сайта «Спасибо за всё»

Тюменцы могут разместить на портале "Спасибозавсе.рф" информацию о человеке, который совершил подвиг или добросовестно трудился на пользу стране.

Сейчас там более 200 материалов о ветеранах Великой Отечественной войны, ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС, многодетных матерях, Заслуженных учителях и врачах.

Портал "Спасибо за все" - публичная стена благодарности, где выложены видеоинтервью, фотографии и тексты. По словам организаторов, основная задача проекта - отдать дань героям участникам Великой Отечественной войны, а также донести до молодежи правдивую информацию о великих сражениях.

Наполнением платформы занимаются школьники, студенты, волонтеры, юнармейцы, представители общественных молодежных и ветеранских объединений, а также представители органов государственной власти и местного самоуправления

Интернет-проект "Спасибозавсе.рф" был поддержан аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, комиссией по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и сопредседателем "Бессмертного полка", народным артистом Василием Лановым.

"Работа над проектом "Спасибозавсе.рф" выявляет и сплочает воедино всех активных, талантливых молодых людей, настоящих патриотов Родины, которым небезразлична судьба страны, присоединяйтесь и Вы", - обращаются организаторы.