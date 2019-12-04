Около десяти тысяч домов проверили на пожарную безопасность в трех районах Тюменской области

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Около 10 тыс. жилых домов и дворовых территорий в Армизонском, Омутинском и Юргинском районах обследовали с начала года во время профилактических рейдов и операции "Жилье" сотрудники отделов надзорной деятельности и пожарных частей, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Тюменской области.

В первую очередь, внимание уделялось частным домам с низкой пожарной устойчивостью, где проживают многодетные семьи, семьи "групп особого внимания" и одинокие пожилые люди. Правила пожарной безопасности в быту инспекторы разъяснили 16 тыс. 167 гражданам.

По словам сотрудника ОНД Александра Коровина, несмотря на массированную профилактику, с усилением морозов учащаются случаи пожаров в жилом секторе, причиной которых становятся нарушения при эксплуатации печного отопления.

По статистике, в этом году в Армизонском, Омутинском и Юргинском районах Тюменской области произошел 161 пожар, в которых погибли 8 человек, 7 получили травмы.

К основным причинам пожаров относятся нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, отопительных приборов и неисправность электропроводки. Кроме бесед о пожарной безопасности, проводится установка автономных пожарных извещателей для многодетных семей и семей из групп риска. При общении с жильцами сотрудники ОНД подробно рассказывают о принципе работы датчика. Извещатель – это не стопроцентная страховка от пожара, но при его звуке человек успевает справиться с паникой, затем адекватно и правильно реагирует на происходящее.