Правовой форум "Профессионал" собрал полторы тысячи участников в тюменском технопарке

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более полутора тысяч юристов, бухгалтеров, специалистов по закупкам, госслужащих, руководителей разного уровня и других специалистов собрались на втором Тюменском областном правовом практическим форуме "Профессионал". Событие проходит в тюменском технопарке 4-5 декабря.

Форум открыли председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов и заместитель губернатора региона, начальник Главного правового управления правительства Тюменской области Елена Еремеева. Спикеры поздравили собравшихся с Днем юриста в России.

"Поздравляю всех с прошедшим Днем юриста! Я посмотрела программу форума - темы актуальные и интересные. Надеюсь, что правоприменение тоже будет обсуждаться. Надеюсь, данное мероприятие станет доброй традицией", - пожелала Елена Еремеева.

Сергей Корепанов подчеркнул, что правовой практический форум важен для всех его участников, ведь на мероприятии представители сообщества могут обсудить новеллы законотворчества, проекты и применение изменений в законах.

"Тюменский областной правовой практический форум "Профессионал" - это обмен опытом работы и изучение новых тенденций в законодательстве. Это мероприятие позволяет оценить уровень квалификации тех предприятий, которые стали участниками форума. Это, без сомнений, полезно нам, законодателям, поскольку общение позволяет вскрыть те пробелы, которые есть в правовой базе и правоприменении тех документов, которые мы готовим", - считает Сергей Корепанов.

Первый профессиональный семинар начала руководитель управления Федеральной службы по набору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре, и ЯНАО Оксана Шевченко. Она подняла тему "Правовые аспекты обработки персональных данных в организации". Спикер привела примеры, какие жалобы поступают на практике и кто прав в споре.

"У нас бывают случаи, когда работники обращаются в суд, если работодатель обработал персональные данные без его разрешения. Но в этом случае разрешения и не нужно. Как правило, нигде не берут разрешение на размещение фотографий, а это требование законодательства. Если помните телефонные справочники, чтобы ваши данные были там размещены, с вас должны в обязательном порядке взять согласие. Если вы в Сети увидите такой сайт, который по запросу выдаст ваши данные, вы можете обратиться к нам. Мы можем подать в суд, и сайт может попасть в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. А информация о вас будет удалена. Однако в Сети есть реестр юридических лиц - это прописано законодательно, эта информация является общедоступной. И согласия юрлица здесь не нужно, его данные никто не удалит", - пояснила эксперт.

Первый день форума посвящен юристам и специалистам по закупкам. Экспертный практикум о цифровой трансформации в сфере госзакупок представил заместитель начальника управления государственных закупок Тюменской области, начальник отдела информатизации закупок и защиты информации Сергей Петрушин.

Судья Арбитражного суда Тюменской области Максим Голощапов пояснит позицию Фемиды при зачете встречных однородных требований. Сотрудники управления госзакупок региона и тюменского УФАС России рассмотрят вопросы, интересные заказчикам и поставщикам. Осветят главные изменения в законодательстве о закупках и преимущества внедрения цифровых технологий, прокомментируют важные аспекты внеплановых проверок, приведут примеры административной и судебной практики, расскажут о пресечении деятельности картелей в тюменской области и включении в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В 16 часов состоится торжественная церемония награждения победителей и финалистов Тюменского областного конкурса "Юрист-профессионал-2019".

Семинары второго дня форума пройдут для бухгалтеров и экономистов коммерческих и бюджетных организаций. Участники форума разберут грядущие изменения в налоговом законодательстве и камеральных проверках. Сотрудники управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области пояснят детали перехода на прямые выплаты социальных пособий и электронные листки нетрудоспособности. Московский лектор Ольга Антошина проведет семинар для финансовых специалистов по итогам уходящего года и перспективам 2020 года.

Ирина Ромашкина