Литературный лицей откроется в Тюмени после новогодних каникул

| Фото: Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте | Фото: Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте

Литературный лицей начнет работать на базе Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14) в Тюмени в январе 2020 года.

В рамках лицея планируются разнообразные семинары, мастер-классы, конференции, интерактивные занятия по основам писательского мастерства, развитию интереса к книге и любви к чтению.

Культурно-просветительский проект презентовали в Литературно-краеведческом центре 3 декабря. На встрече представили "Школу литературного мастерства имени Владислава Крапивина", которую ведет Михаил Булатов, "Школу поэзии" от Маргариты Чекуновой, разнообразные системы интерактивных занятий со школьниками ведущих педагогов города. Присутствующим вручили буклеты с основной информацией о новом библиотечном проекте.

Сейчас идет составление программ и расписания занятий, набор в группы. После новогодних каникул в Литературно-краеведческом центре состоится торжественное открытие Литературного лицея и начнутся первые занятия.

Как отмечают в Центральной городской библиотеке, идея создания системы дополнительных занятий для филологически ориентированных тюменцев возникла неслучайно. На протяжении многих лет городские библиотеки в тесном контакте с тюменскими писателями работают с литературно одаренными горожанами, начиная от малышей и заканчивая людьми солидного возраста. Это заседания в детской авторской студии "Верешок", литературные конкурсы "Гришинские проталины", "Легкое перо", "Ода Тюмени", "Чехов. Вне урока", "Читаем тюменское", "Солнце на обложке" и другие.

Литературный лицей не является альтернативой учебным заведениям и программным дисциплинам. Его миссия направлена на поддержку литературно одаренных тюменцев, любителей вдумчивого чтения, желающих расширять знания и творческий потенциал под руководством специалистов и мастеров слова.